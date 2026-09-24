Kars-Ardahan karayolu üzerinde seyreden bir TIR'da meydana gelen kaza, yürekleri ağza getirdi.

ALEV ALAN TIR KÖPRÜDEN UÇTU

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kabin kısmından alev aldı. Motor bölümünden yükselen duman ve alevleri fark eden sürücü, hareket halindeki araçtan atlayarak canını son anda kurtardı. Sürücüsüz kalan ve kontrolden çıkan TIR, yol üzerindeki köprüden aşağı uçtu.

ALEVLER ANIZ ALANINA SIÇRADI

Köprüden düşen TIR'da yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. TIR'dan yükselen kıvılcım ve alevler, yol kenarındaki tarlalarda bulunan anızlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hem köprü altında alev alev yanan TIR'a hem de araziye yayılan anız yangınına müdahale etti. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edilirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.