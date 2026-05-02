Kars Merkez'deki Örnek Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi yakınlarında meydana gelen olayda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada A.A., Z.A., S.T., A.T. ve Ş.T. çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

