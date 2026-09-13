Kars'ta şarküteri işletmecisi Tacettin Ay, 7 yaşındaki oğlu Bekir Deniz'in satranca olan ilgisinden ilham alarak iş yerinde benzersiz bir etkinliğe imza attı. Dükkana alışveriş için gelen müşterilerin çocuklarının katılımıyla başlayan satranç maçları, kısa sürede neşeli ve kıyasıya bir turnuvaya dönüştü.

ŞARKÜTERİDE HAMLE, BAHÇEDE VELİ MAÇLARI

İş yerinin içinde çocuklar satranç tahtası başında zeka mücadelesi verirken, çocuklarını getiren veliler de dükkanın bahçesinde kendi aralarında satranç oynadı. Zamanla üniversiteden akademisyenlerin ve mahallelilerin katılımıyla gelenekselleşen etkinlik sayesinde çocuklar ekran başından uzaklaşarak zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

ŞAMPİYONA DEV KARS KAŞARI

Ödülü işletmenin konseptine uygun olarak belirlediklerini dile getiren işletme sahibi Tacettin Ay, "Şarküteri olduğumuz için birinciye coğrafi işaretli Kars kaşarımızı hediye ediyoruz. Çocuklar hem keyif alıyor hem de kazandıkları ödülle ailelerine ekonomik katkı sağladıklarını düşünerek mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı.

VELİLER VE MİNİKLER MEMNUN

Turnuvayı ilk duyduğunda şaşırdığını belirten veli Avukat Mesut Gül, "Bir peynircide bunun yapılması ilginç ve çok güzel. Çocukların iki adım ötesini görebilmeleri ve zeka gelişimi için satranç çok önemli" dedi.

Turnuvayı birincilikle tamamlayan 8 yaşındaki Orhun Büyüktopçu, "Buranın kaşarını çok seviyorum, inşallah hep birinci olurum" diyerek sevincini paylaşırken, işletmecinin oğlu 7 yaşındaki Bekir Deniz ise babasının dükkanında arkadaşlarıyla satranç oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Turnuva, minik sporcuların ve ailelerinin hep birlikte coğrafi işaretli Kars kaşarının tadına bakmasıyla son buldu.