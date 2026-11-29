Yangın, akşam saatlerinde Bozkale köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mikail Polat’a ait evde bulunan sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler evin çeşitli bölümlerine yayıldı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için çalışma başlattı. İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının ardından evde oluşan hasarın boyutuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili inceleme yapıldı.

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