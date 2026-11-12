Kars-Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, 3 kişi yaralandı. Kaza, Sarıkamış ilçesine bağlı Hamamlı köyü kavşağında yaşandı. Muhammet Y. (20) yönetimindeki 36 AE 094 plakalı kamyonet, Fatih P. (48) idaresindeki 34 CAZ 844 plakalı tırla çarpıştı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çarpışmada kamyonet sürücüsü Muhammet Y., tır sürücüsü Fatih P. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Mihriban Y. (52) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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