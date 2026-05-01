Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezi ve Kağızman ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.S. (49), M.K.Ö. (45), M.K. (37) ve B.Ü. gözaltına alındı.

Ekiplerce 4 ev ve bir araçta yapılan aramalarda 7 parça halinde 6 gram içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.