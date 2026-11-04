Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında İ.Ö.'nün (44) kullandığı araç, polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, 3 parça halinde toplam 236,43 gram sentetik uyuşturucu madde ile 1 adet cam aparat ele geçirildi.
44 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.