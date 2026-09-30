Kars’ta yeni doğan bir bebeğin ölümüyle ilgili yürütülen adli soruşturmada kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı.

HASTANENİN ŞÜPHESİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Kentte yaşayan H.K. isimli kadın, bir hastanede doğum yaptıktan kısa bir süre sonra taburcu edildi. Daha sonra takip amacıyla kendisine ulaşan sağlık ekiplerine bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnettiklerini bildirdi. Durumdan şüphelenen sağlık görevlilerinin yetkililere haber vermesi üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

MEZAR AÇILDI: AĞZINA PEÇETE TIKILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde bebeğin gömüldüğü mezarda fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Yapılan ilk otopsi ve incelemelerde, henüz 1 günlük olan erkek bebeğin ağzına peçete tıkılmak suretiyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

ANNE VE ANNEANNE HAPSE GÖNDERİLDİ

Korkunç olayın deşifre edilmesinin ardından jandarma ekipleri anne H.K., anneanne B.E. ve dede S.E.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne H.K. ile anneanne B.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dede S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.