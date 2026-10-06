Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, daha önce belirlenen bir aparta operasyon düzenledi. Operasyonda Azerbaycan uyruklu O.A. (27) ile İ.D.Ç. (28) gözaltına alındı. ADRESTE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ Adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca, sarma kağıdı, 3 muşta, bıçak, 2 şarjör ve 26 fişek ele geçirildi. 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve İ.D.Ç., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.