Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonu için bireysel yolcu biletleri yarın, 26 Ekim’de saat 13.55’te satışa çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni sezonun sefer takvimini yazılı açıklamayla duyurdu.

Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre tren, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde 35’er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından alınabilecek.

İLK SEFER 21 ARALIK’TA

Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık 2026 ile 10 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Bu yönde trenler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edecek.

Kars-Ankara yönündeki seferler ise 23 Aralık 2026’da başlayıp 12 Mart 2027’de sona erecek. Dönüş seferleri çarşamba, cuma ve pazar günleri düzenlenecek.