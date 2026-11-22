Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği cip, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, 21 Kasım günü saat 12.30 sıralarında otoyolun Şambayadı mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda seyreden, plakası ve sürücüsü bilinmeyen cip kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından otoyolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.