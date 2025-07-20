Kaza, Milas-Selimiye karayolu üzerindeki Euromos Antik Kenti yol ayrımında, Milas istikametine seyir halinde olan 09 D 9928 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan araç, karşı şeride savruldu.

CAMDAN FIRLAYAN DERİN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine göre, kazanın şiddetiyle araçtan camdan fırlayan 14 yaşındaki Derin Kıray olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Aslı Kıray ve diğer çocuğu L.K., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Derin Kıray’ın aynı zamanda Didim Belediyesi eski meclis üyelerinden Mustafa Kıray’ın torunu olduğu öğrenildi. Acı haberi alan aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, trafik, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili teknik çalışmalar gerçekleştirdi. Trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, kazayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.