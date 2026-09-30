Karşı yöne geçen cip, İETT otobüsüyle çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 17.55 sıralarında Maslak'ta yaşandı. Levent'ten Sarıyer yönüne giden Murat A. yönetimindeki 34 UM 6501 plakalı cip, karşı yöne geçerek Beşiktaş istikametine seyreden Abdullah G.'nin kullandığı 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, cip sürücüsü Murat A. ile otobüste bulunan yolcular Rukkıye B. ve Metin C.'nin yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.