Nadal, Federer ile yaptığı 40 karşılaşmanın 24’ünü kazandı. İsviçreli rakibine karşı oyun planını detaylandıran Nadal, “Roger’a karşı strateji çok daha netti. Sürekli olarak onun backhand'ine oynuyordum. Eğer forehand tarafına top atacaksam ya doğrudan bir sayı kazanmalıydım ya da boşluk yaratmalıydım. O ise bunu engellemek için daha saldırgan oynuyor, forehand'iyle beni geri itmeye çalışıyordu. Federer’in forehand'i, karşılaştığım en iyi vuruşlardan biriydi. Oyun ise satranç gibiydi” dedi.

Ayrıca Nadal, Federer’in kariyerinin son döneminde oyununda büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi. Efsane raket, “Kariyerinin sonlarına doğru daha saldırgan oynamaya başladı. 2017’deki Federer, bana göre en iyi hâliydi. Servisleri okumak çok zordu çünkü son anda yön değiştirme yeteneğine sahipti. Kendini tamamen onun kontrolünde hissediyordun” ifadelerini kullandı.

Ancak Nadal, Djokovic ile yaptığı maçların çok farklı olduğunu belirtti. Sırp raketiyle 60 kez karşılaşan İspanyol tenisçi, bu maçlarda 29 galibiyet elde etti. Djokovic’e karşı uyguladığı taktiği anlatan Nadal, “Novak’a karşı çok iyi oynamam gerekiyordu ama fazla taktik yapmama gerek yoktu. Backhand'ine çok fazla top atamazdım çünkü hepsini çok iyi geri çevirirdi. Bu yüzden ona sık sık kesme vuruşlar yapıyor ve merkezi hedefliyordum ki açı yaratmasına izin vermeyeyim” dedi.

Nadal, Djokovic’in teknik yeteneklerine de özel bir vurgu yaparak, “Top hâkimiyeti konusunda karşılaştığım en iyi oyuncu” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarıyla Nadal, Djokovic’in oyun içindeki üstünlüğüne ve Federer’in son yıllardaki oyun evrimine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.