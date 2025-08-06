Ankara'da yapılan sahte diploma operasyonunda tutuklanıp serbest bırakılan Abdullah Volkan Uçak, sosyal medya ve televizyon programlarında "klinik psikolog" ve "hipnoz uzmanı" olarak tanıtıldı.

Mind Renew adını verdiği bilinçaltı terapi seanslarıyla yüzlerce kişiye yüksek ücretle hizmet verdiği iddia edildi.

Ancak sahte diploma ve e-imza operasyonu kapsamında Uçak’ın Ege Üniversitesi’nden aldığı öne sürülen lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans diplomalarının kayıtlarda yer almadığı belirlendi.

'İNTERNETTEN ÜNİVERSİTE BİTİRDİM'

Kendisini psikolog, hipnoz uzmanı ve “bilinçaltı terapisti” olarak tanıtan Uçak hakkında, resmi kurumlar tarafından başlatılan sahte diploma ve unvan kullanımı soruşturması sonucu çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Uçak, Dublin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2022 yılında online eğitim alıp mezun olduğunu ve uluslararası geçerliliğe sahip bir diplomasının bulunduğunu öne sürdü.

Türkiye’de bu alanda çalışabilmek için denklik başvurusunda bulunduğunu, süreçte iletişim kurduğu bir firmanın e-Devlet şifresi dahil bilgi talep ettiğini; bu firmayla irtibatını kestikten sonra diplomayı gönderdiklerini belirtti.

HALI YIKAMACILIK YAPTIĞINI DOĞRULADI

Uçak’ın aslında halı yıkama işiyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Uçak kendisi de bu iddiayı kabul ederek, "geçmişte halıcılık yaptığını" fakat bunun psikolog olmasıyla çelişmediğini belirtti.

'DİPLOMASI SAHTEYMİŞ BANA NE!'

Sahte diploması olduğu iddia edilen 'Psikolog' Volkan Uçak ile hipnoz görüntüleri ortaya çıkan Murat Övüç, konuyla ilgili bir video çekerek açıklama yaptı.

Övüç, "Haber kanalları beni arıyor... Şunu bir açıklık getireyim artık. Efendim tam 4 sene önce, arkadaşlarım Adana'da bir yere götürdüler. Beyefendinin diploması sahte mi orijinal mi nereden bileyim. Diplomasına mı bakacağım ben. 4 sene önce gittiğim bir adam. Bütün haber kanalları beni arıyor 'Murat Bey adamın diploması sahteymiş' diyor. Bana ne! Nereden bileyim!" ifadelerini kullandı.