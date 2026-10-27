Kocaeli'nin İzmit ilçesinde öğle saatlerinde korku dolu bir tramvay kazası meydana geldi. Olay, kentin en işlek noktalarından Milli İrade Meydanı tramvay durağı yakınlarında yaşandı.

RAYLARIN ÜZERİNDEN GEÇERKEN ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Aysel Kene ve Nesime Sert isimli iki kadın, tramvay hattını kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halinde olan tramvay, hattı kontrol etmeden geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kene ve Sert, tramvayın altına girerek sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU: 1 AĞIR YARALI

Çevredekilerin dehşet içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekipleri, tramvayın altında mahsur kalan iki kadını titiz bir çalışmayla bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan kazazedelerden Aysel Kene'nin ayağından yaralandığı, Nesime Sert'in ise durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.