KARŞIYAKA 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

KARŞIYAKA

5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/473

1-ASIL DAVA YÖNÜNDEN HMK m.150/5 gereğince DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2- BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN DAVANIN TMK m.161 GEREĞİNCE KABULÜ İLE,; SİVAS İli, SİVAS MERKEZİlçesi, YILDIZ mah/köyü, Cilt 228, Hane 4, BSN 47'de nüfusa kayıtlı, 51616078228TC kimlik numaralı, Mustafa ve Ayşe oğlu, Yıldızeli 11/09/1983 doğumlu, davalı birleşen davacı MEHMET CALAL ile Avusturya Cumhuriyeti uyruklu davacı birleşen davalı SEVGİKILIÇ'ın (CALAL) TMK'nun 161. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

3-Davalı birleşen davacının TMK'nun 174/1 md uyarınca MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN KISMEN KABULÜ ile 250.000 TL MADDİ TAZMİNATIN kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacı birleşen davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

4- Davalı birleşen Davacının TMK'nun 174/1 md uyarınca MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN KISMEN KABULÜ ile 250.000 TL MANEVİ TAZMİNATIN kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacı birleşen davalıdan alınarak davalı birleşen davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

5-Müşterek çocuk 21/10/2016 doğumlu MUSTAFA CALAL'in velayetinin davalı SEVGİ CALAL'e verilmesine,

6-Müşterek çocuk ile davacı babası arasında küçüğün eğitim ve öğrenim durumuna mani olmamak kaydı ile ;

Her ayın 1. ve 3. haftasonu Cumartesi saat 10:00-Pazar saat 17:00,

Sömestr tatillerinde tatilin başlayacağı hafta Pazartesi saat 10:00-haftanın bitimi olan Pazar saat 17:00,

Yaz tatillerinde 1 Temmuz saat 10:00-10 Temmuz saat 17:00,

Dini bayramların 2. günü saat 10:00-3. Günü saat 17:00,

Babalar gününde 10:00-17:00 saatleri arasında baba yanında kalacak şekilde kişisel ilişki tesisine,

7-Dava tarihinden başlamak ve ileride arttırılıp eksiltilmek koşulu ile tarafların müşterek çocuğu 21/10/2016 doğumlu MUSTAFA CALAL için aylık 1250 TLolarak takdir edilen tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştiğinde kaldırılmasına,

8-Asıl davada 492 Sayılı Harçlar Kanunu 1 sayılı tarife uyarınca alınması gerekli 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 80,70 TL'nin mahsubu ile bakiye 534,70 TL'nin davacı birleşen davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

9-Birleşen davada 492 Sayılı Harçlar Kanunu 1 sayılı tarife uyarınca alınması gerekli 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 269,85 TL'nin mahsubu ile bakiye 345,55 TL'nin davacı birleşen davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

10-Davacı birleşen davalı tarafından yargılama sırasında sarf edilen yargılama giderlerinin davacı birleşen davalı üzerinde bırakılmasına,

11-Davalı birleşen davacı tarafından yargılama sırasında sarf edilen 603,70 TL başvuru masrafı ve 1835,00 TL yargılama gideri toplamı olan 2438,70 TL'nin davacı birleşen davalıdan alınarak davalı birleşen davacıya verilmesine,

12-Yargılama sırasında davacı birleşen davalının yatırdığı gider avansından yargılama sırasındadavacı birleşen davalının yaptığı masrafların düşümü ile kalan miktarın karar kesinleştiğinde davacı birleşen davalıyaiadesine,

13-Yargılama sırasında davalı birleşen davacının yatırdığıgider avansından yargılama sırasında davalı birleşen davacının yaptığı masrafların düşümü ile kalan miktarın karar kesinleştiğinde davalı birleşen davacıya iadesine,

14-Birleşen davada davalı birleşen davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden vekilinin emek ve mesaisine karşılıkhüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir edilen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davacı birleşen davalıdan alınarak davalı birleşen davacıya verilmesine ,

15-İşlemden kaldırılan ve yasal süresi içerisinde yenilenmemesi sebebiyle açılmamış sayılmasına karar verilen asıl davada davalı birleşen davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden vekilinin emek ve mesaisine karşılık hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir edilen 30.000 TL vekalet ücretinin davacı birleşen davalıdan alınarak davalı birleşen davacıya verilmesine,

İlişkin davalı birleşen davacı ile vekilinin yüzlerine karşı davacı birleşen davalının yokluğunda 6100 sayılı HMK nun 345 maddesi uyarınca gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesineistinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.'' İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.02/07/2026

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