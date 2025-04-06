Bursaspor 3 Puanı 3 Golle Aldı
Bitime 3 hafta kala şampiyonluk hesapları yapan Bursaspor, sahasında 23 Elazığ FK’yı konuk etti. Mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanan Bursa temsilcisi, puanını 64’e yükselterek liderliğini korudu. Karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 12. dakikada Sedat Cengiz, 78. ve 84. dakikalarda Muhammet Demir’den geldi. Elazığ ekibinin tek sayısı ise 90. dakikada Anıl Atağ’ın kendi kalesine attığı golle kaydedildi.
Karşıyaka Kazandı, Bursaspor’un Umudu Haftaya Kaldı
Bursaspor’un şampiyonluk turu atabilmesi için takipçisi Karşıyaka’nın puan kaybı yaşaması gerekiyordu. Ancak Karşıyaka, deplasmanda Kahramanmaraşspor’u 1-0 mağlup ederek Bursaspor’un önünü kesti. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar şampiyonluk ilanını gelecek haftaya ertelemek zorunda kaldı.
Bursaspor, önümüzdeki hafta oynayacağı Silifke Belediyespor karşılaşmasını kazanması halinde TFF 2. Lig’e yükselmeyi garantileyecek. Gözler şimdi kritik mücadeleye çevrildi.