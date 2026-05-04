Karşıyaka Basketbol, alt sıralardaki rakipler Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor'la oynayacak takımlara çağrı yaptı.

Yapılan açıklamada, "Son yılların en zorlu Basketbol Süper Ligi sezonlarından birinin sonuna yaklaşıyoruz. Basketbolda marka olmuş Karşıyaka Spor Kulübü olarak, son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi veren tüm takımların emeğine ve mücadelesine saygı duyuyoruz. Temennimiz; sezonun son haftasının, Türk basketboluna yakışır şekilde, sahada gerçekçi, adil ve sportmence bir mücadeleyle tamamlanmasıdır. Bu bilinçle; Beşiktaş, Trabzonspor ve Tofaş basketbol takımlarının, sezonun genel ciddiyetine uygun şekilde, hiçbir polemiğe konu olmayacak bir hassasiyetle mücadele edeceklerine inanıyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü olarak beklentimiz; herkes için eşit şartlarda, adil ve temiz bir sezon finalidir" ifadelerini kullandı.

EROKSPOR-BURSASPOR MAÇI ÇOK KONUŞULDU

Dün oynanan Safiport Erokspor-Bursaspor maçında Erokspor'lu Crawford'un son saniyede basket atmak yerine zamana oynaması dikkat çekmişti. Bursaspor parkeden 83-83 galibiyetle ayrılarak ligde kalmayı garantilemişti.