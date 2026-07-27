Uzak Doğu'nun sakinliğiyle bilinen sokakları, bu kez gurbetçi iki ailenin şiddetli hesaplaşmasına sahne oldu. Japonya'da Kars ve Ordu nüfusuna kayıtlı iki Türk aile arasında gece saatlerinde sokak ortasında birbirine girdi. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgayı yerel halk gülerek ve şaşkınlıkla kaydetti.

ELLERİNE GEÇENİ FIRLATTILAR

Olayın yaşandığı gece saatlerinde, işlek bir caddede karşı karşıya gelen kalabalık grup arasındaki tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Kavga sırasında taraflar ellerine geçen her türlü nesneyi silah olarak kullandı.

Uzun sopaların kullanıldığı, kırmızı trafik konilerinin fırlatıldığı ve hatta park halindeki bisikletlerin devrilerek arbedenin bir parçası haline geldiği kavgada ortalık savaş alanına döndü.

JAPONLARIN İLGİNÇ TEPKİSİ

Olayın en dikkat çekici yanlarından biri ise çevredeki Japon vatandaşlarının tepkisi oldu. Kendi ülkelerinde bu tarz geniş çaplı sokak kavgalarına pek alışık olmayan yerel halk, bir yandan güvenli bir mesafede durup olayı cep telefonlarıyla kaydederken, diğer yandan yaşanan kaosu şaşkınlık ve gülüşmelerle karşıladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aileler arasındaki bu sopalı kavganın asıl çıkış nedeni henüz tam olarak bilinmese de, görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Japon polisinin olaya müdahale edip etmediği veya herhangi bir gözaltı işlemi uygulanıp uygulanmadığı ise belirsizliğini koruyor.