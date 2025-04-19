Yıllar önce Hatay'dan Hollanda'ya göçen Türk kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez, Mike Schrama ile geçen yıl evlenmişti.

Geçen aylarda da bebek beklediğini duyuran Karsu, 6. İstanbul Maratonu'na katılan eşi Mike Schrama için bir pankart hazırlamıştı. Şarkıcı pankartta, "Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu" ifadelerine yer vermişti.

34 yaşındaki şarkıcı, 11 Nisan'da oğlunu kucağına aldı.

ADINI AÇIKLADI

Şarkıcı oğlunun adını "Blues Dönmez Schrama" olduğunu açıkladı.

Oğlunun fotoğraflarını da paylaşan şarkıcı "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu: Blues Dönmez Schrama" ifadelerini kullandı.