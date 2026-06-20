Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel’in gündeme taşıdığı kartlı harcama verileri, tüketim eğilimlerinde önemli bir değişime işaret ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk vatandaşlarının yurt dışındaki harcamaları son yıllarda güçlü bir yükseliş gösterirken, yabancı ziyaretçilerin Türkiye’deki kartlı harcamaları aynı hızda artmıyor.

YERLİ KARTLARIN YURT DIŞI HARCAMALARI KATLANDI

BMD Başkanı Sinan Öncel, Ocak-Nisan 2026 döneminde yabancı kartlarla Türkiye’de yapılan harcamaların 229 milyar lira seviyesinde kaldığını, aynı dönemde geçen yıl bu rakamın 284 milyar lira olduğunu açıkladı. Buna karşılık yerli kart sahiplerinin yurt dışındaki harcamaları 227 milyar liradan 341 milyar liraya yükseldi.

Veriler, özellikle 2023 sonrasında hem işlem tutarında hem de işlem sayısında belirgin bir ivmelenmeye işaret ediyor. Yerli kartların yurt dışındaki kullanımında işlem başına düşen harcama tutarı da yıllar içinde düzenli olarak arttı.

İŞLEM BAŞINA HARCAMA KATLANDI

BKM verilerine göre, yerli kartların yurt dışındaki kullanımında işlem başına ortalama tutar 2017 yılının ocak ayında 204,7 lira seviyesindeyken, 2026 yılı nisan ayında 1.676 liraya yükseldi.

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın aktardığına göre yabancı kartların Türkiye’deki kullanımında işlem başına harcama tutarı da aynı dönemde 590,8 liradan 3.980,8 liraya çıktı. Ancak işlem adetleri incelendiğinde son dönemde yabancı kart kullanımında belirgin bir zayıflama görülüyor.

YABANCI HARCAMALARI DÜŞTÜ

Pandemi sonrasında yaz aylarında güçlü toparlanma gösteren yabancı kart harcamaları, 2025 ve 2026 dönemlerinde önceki yıllardaki performansın gerisinde kaldı. İşlem sayılarındaki düşüş ve işlem başına harcamadaki yavaşlama, yabancı ziyaretçilerin Türkiye’deki tüketim eğilimlerinin zayıfladığına işaret ediyor.

EĞİLİM TERSİNE DÖNDÜ

Kartlı ödeme verileri, son yıllarda vatandaşların alışveriş ve harcama tercihlerini giderek daha fazla yurt dışına kaydırdığını gösteriyor. Buna karşılık yabancı ziyaretçilerin Türkiye’de yaptığı harcamalarda ise belirgin bir ivme kaybı yaşanıyor.