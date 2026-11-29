Denizli'de Önceki gün sabah saatlerinde evden gelen gürültü ve boğuşma sesleri üzerine yapılan ihbarla adrese giden polis ekipleri, talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından maktulün eşi Asiye Karagöz (40), Muhammet Balcı (35) ve Balcı'nın sevgilisi Bilge Küçükaycan (31) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

CİNAYET ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadeler, cinayetin önceden kurgulandığını ve maktulden kalacak mal varlığını paylaşmak üzere anlaşma yapıldığını gözler önüne serdi.

Asiye Karagöz ifadesinde, eşinin olay günü kendisine şiddet uyguladıktan sonra iş gezisine çıkacağını söyleyerek evden ayrıldığını, bunun üzerine arkadaşlarını eve çağırdığını anlattı.

Cinayeti aslında başka bir güne planladıklarını öne süren Karagöz, "Öldürmeyi planladık ama o gün yapmayacaktık. Sabaha karşı aniden eve gelince, tartışma çıktı. Bana saldırdı. Bu nedenle ellerini ve ayaklarını bağladık" dedi.

DÖVEREK KART ŞİFRELERİNİ İSTEDİLER

Diğer şüphelilerden Bilge Küçükaycan, Asiye Karagöz'ün eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve tek çarenin onu öldürüp kurtulmak olduğu yönünde konuştuklarını aktardı. Muhammet Balcı ise Asiye Karagöz'ün cinayet karşılığında kendilerine yüklü miktarda para ve mirastan pay vadettiğini söyleyerek dehşet anlarını şu sözlerle itiraf etti:

"Evde oturuyorduk, sabaha karşı Fedai Karagöz geldi. Bizi görünce küfür etti ve üzerimize yürüdü. Aramızda boğuşma yaşandı. Sonra kendisini etkisiz hale getirip ellerini ve ayaklarını bağladık. Paraların yerini, kredi kartları ve online banka şifrelerini söyletmek için bir süre dövdük. Kendinden geçmişti. Sonra boğarak öldürdük"

BAYGINLIK NUMARASI YAPARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Polis ekiplerinin ihbar üzerine eve girdiği esnada şüphelilerin izlerini kaybettirmek için oyun kurdukları ancak başarılı olamadıkları da belirlendi. Olay yerinde Asiye Karagöz'ün baygınlık numarası yaparak yaşananlardan habersizmiş gibi davrandığı, Muhammet Balcı ve Bilge Küçükaycan'ın ise uyuyor taklidi yaptığı tespit edildi. Ekiplerin dikkati sayesinde yakayı ele veren üç şüpheli, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.