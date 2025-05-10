Beşiktaş Fibabanka yakaladığı müthiş çıkışla bu sezon futbolda yaşanan hayal kırıklığını biraz olsun hafifletti. Ligde 13 maçlık galibiyet serisiyle dikkat çeken, şu anda ikinci sırada yer alan siyah beyazlıların gelecek hedeflerini basketbol şube sorumlusu Özkan Arseven, SÖZCÜ’ye açıkladı:



Sezonun değerlendirmesi yapar mısınız ve şu ana kadarki süreç nasıl ilerledi?



EuroCup'ta talihsiz bir kayıp yaşamış olsak da Türkiye Kupası’nda oynadığımız final ve ligde 45 yıl sonra gelen 13 maçlık galibiyet serisi, Beşiktaş tarihinde önemli bir yer edindi. Bu noktaya gelirken zorluklarla da karşılaştık. Örneğin, Kelan Martin gibi önemli bir oyuncumuzu sezon ortasında aybettik. Ancak takım ruhumuz ve aile olgusu sayesinde bunu aştık ve büyük bir aksilik yaşanmazsa ligi ikinci sırada tamamlayacağız.



Beşiktaş taraftarı nasıl bir sezon sonuna hazırlanmalı?



Beşiktaş Fibabanka olarak, son Türkiye Kupası finalimizi üç kupalı şampiyonluk yaşadığımız 2011-2012 sezonunda oynadık. Bu sezonda da benzer bir iddia taşıdığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız şunu bilmeli: Sezonun son maçında sahada olmak isteyen bir ekibimiz var. Sonuç ne olursa olsun, taraftarlarımız finalde tribünde olup takımlarını desteklemeye hazır olmalı.



EuroLeague için Wild Card ihtimali var mı?



RUS takımlarının dönüşü ve 24 takımlı formatın konuşulmasıyla Türk ekiplerinin sayısının artabileceği düşünülüyor. EuroLeague yetkilileri 2026-2027 sezonu için bize Wild Card verme ihtimallerini sözlü olarak dile getirdiler. EuroCup şampiyonu olarak veya Wild Card ile EuroLeague’de yer almak için her yolu deneyeceğiz.

ALIMPIJEVIC'İ BIRAKMAYIZ

Sırp Başantrenör ile Beşiktaş’ın iyi bir uyumu olduğunu vurgulayan Arseven, “Sözleşmesinde EuroLeague çıkış maddesi var. Şu an bir teklif gelmedi, olsa bile onu tutmak istiyoruz” dedi.



Dusan Alimpijevic için EuroLeague ihtimali var mı? Takımdan ayrılır mı?



Dusan Alimpijevic harika bir insan, tutkulu bir antrenör ve tam bir aile babası. Beşiktaş ile kimyası mükemmel uyuyor. Taraftarlarımız onu çok sevdi, o da Beşiktaş’ı sevdi. Bir yıl daha sözleşmesi var ve EuroLeague’den teklif gelirse belirli bir çıkış maddesi bulunuyor. Ancak henüz böyle bir durum yaşanmadı. Olsa bile onu tutmak için elimizden geleni yapacağız.