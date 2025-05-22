Beşiktaş, Polonyalı Lamine Yamal’ı transfer etmek için harekete geçiyor. Barcelona’nın genç yeteneği gibi 17 yaşında olan Oskar Pietuszewski, Polonya U17 Milli Takımı’nın en önemli oyuncuları arasında gösteriliyor. Oskar, ülkesinde Jagiellonia forması giyiyor. Bu sezon 27 maçta 3 gol ve 1 asist üretti. Oyun kurucu rolünün yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.

DEVLER PEŞİNDE

Pietuzewski Avrupa’nın dev kulüplerinin scoutlarının göz hapsinde. Menajeri genç oyuncuya Avrupa’dan ciddi bir ilgi olduğunu ve bu takımlar arasında Beşiktaş’ın da yer aldığını bildirdi. Modası geçmiş yaşlı yıldızlar yerine, bu transfer döneminde geleceğe yatırım yapma stratejisi ile hareket eden Kartal, Oskar’ın transferiyle yakından ilgileniyor.