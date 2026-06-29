Mezunları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi yerleşkesinde gerçekleştirilen sünnet organizasyonu, kamuya ait eğitim alanlarının kullanımına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

OKUL BAHÇESİNDE İLAHİLER SÖYLENDİ

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi haberi ile ortaya çıkan görüntülerde okul bahçesine masa ve sandalyelerin kurulduğu, davetlilerin ağırlandığı ve program kapsamında ilahilerin seslendirildiği görüldü.

Organizasyonun devlet okulunun bahçesinde gerçekleştirilmesi, eğitim kurumlarının asli faaliyetleri dışındaki kullanımlarına ilişkin farklı görüşlerin gündeme gelmesine neden oldu.

Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan imam hatip liseleri arasında gösterilen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, akademik başarılarının yanı sıra yetiştirdiği mezunlar ve kamuoyundaki sembolik konumu nedeniyle zaman zaman tartışmaların odağında yer alıyor.

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından, devlet okullarına ait alanların hangi şartlarda ve hangi etkinlikler için kullanılabileceği konusu yeniden tartışma konusu oldu. Eğitim kurumlarının sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapmasının sınırları ile kamusal alanların kullanım esasları, farklı kesimler tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.