Beşiktaş’ta yabancı kaleci transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör konusunda Luis ile masaya oturan siyah-beyazlılar, Brezilyalı hocanın Flamengo’dan eski öğrencisi Agustin Rossi’yle de görüşmelere başladı. Rossi’yle prensipte anlaşan Kartal’ın bu transferi bitirmesi için Luis’ten gelecek yanıt belirleyici olacak. Genç teknik adam, Beşiktaş’ın hocası olursa Rossi, İstanbul’a doğru yola çıkacak. 30 yaşındaki eldivenin, Flamengo ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 1.93 boyundaki kaleci, Flamengo’ya 2023 yazında gelmişti.