İstanbul Kartal'da, Abdulrrahmangazi Mahallesi'nde bulunan özel bir eğitim kurumunda, öğle yemeği sonrası 102 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Öğrenciler, yemekhaneye inerek menüdeki çorba, pizza, makarna ve tiramisuyu yedi. Bir süre sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı.

Durum bildirilince okula sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran öğrencilerden bazıları ambulansla, bazıları ise kendi imkanlarıyla hastanelere gitti.

Yapılan kontrollerde, öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.