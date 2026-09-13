İstanbul Kartal'a bağlı Topselvi Mahallesi Taşkın Sokak’ta saat 10.30 sıralarında 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın birinci katında başlayan alevler kısa sürede yoğun dumana yol açarak binanın tamamını kapladı.

İKINCI KATTAKİ 2 KİŞİ KURTARILDI

Dumanın binayı sarmasıyla ikinci katta bulunan 2 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı emniyet şeridiyle trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, balkona sığınan ve duman altında kalan 2 vatandaşı tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren yoğun müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Sokakta kısa süreli paniğe neden olan yangında, birinci kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı inceleme başlattı.