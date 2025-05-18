Süper Lig’de üçüncü sıradaki yerini koruyup sezonu tamamlamak isteyen Beşiktaş, forvet transferi için kolları sıvadı. Geniş bir liste üzerinde çalışan Beşiktaş’ta gündeme gelen isimlerden birisi de Wolfsburg forması giyen Jonas Wind oldu. Siyah-beyazlı yönetim, 1.90’lık forvete yoğunlaştı.

BAĞLANTILAR KULLANILACAK

Scout şefi Eduard Graf, Almanya’daki kulüplerle olan iyi ilişkilerini kullanıp transferi bitirmeyi hedefliyor. Danimarkalı santrfor, 2021-2022 ara transfer sezonunda Kopenhag’dan Wolfsburg’a 12 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Wind bu sezon 35 maçta 11 gol atarken, 4 de gol pası verdi. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jonas Wind, ülkesinin milli takımı ile de 34 maçta 8 gol kaydetti.