Kartal'da ev sahibi ile kiracısı arasında yaşanan tartışma, ölümle sonuçlanan bir saldırıya dönüştü.

Olay, Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli ile kiracısı olduğu belirtilen 25 yaşındaki C.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında C.D.'nin, Niyazi Tanyeli'yi göğsünden bıçakladığı öne sürüldü. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tanyeli, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, bıçaklanan Niyazi Tanyeli'nin yere yığıldığı anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.