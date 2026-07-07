İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta bulunan tek katlı metruk bir gecekonduda 6 Temmuz akşam saatlerinde hareketsiz yatan bir kadını fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık birimlerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü delil toplama çalışmalarının ardından cenaze, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYIP OLARAK ARANAN TEKSTİL İŞÇİSİ ÇIKTI

Emniyet güçlerinin derinleştirdiği soruşturma kapsamında, metruk evde bulunan cansız bedenin, 3 Temmuz Cuma gününden bu yana hakkında kayıp ihbarı bulunan 58 yaşındaki tekstil işçisi Gülay Polat'a ait olduğu saptandı. Oğluyla birlikte yaşayan Polat'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden ayrıldığı öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ İŞ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, talihsiz kadının iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve üzerindeki altınların çalındığı belirlendi. Olayın ardından harekete geçen cinayet büro amirliği ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından cinayet şüphelisi olan iş arkadaşını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan adli süreç çok yönlü devam ediyor.