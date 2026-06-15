İstanbul Kartal'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sahil yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak otoparka savruldu. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Perihan Zevne, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kaza, saat 06.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi sahil yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Perihan Zevne yönetimindeki 34 CNH 824 plakalı otomobil, Pendik istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, yol kenarında bulunan otoparka savruldu. Kazanın ardından sürücü Zevne, hasar gören araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için zaman kaybetmeden çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Zevne'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparktan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.