İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

SATICININ İZİ MALTEPE'DE SÜRÜLDÜ, ZULA EVİ KARTAL'DA ÇIKTI

Ekiplerin 20 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saha takibi ve analiz çalışmaları neticesinde, 24 yaşındaki A.O.’nun Maltepe ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin uyuşturucu maddeleri saklamak amacıyla Kartal Topselvi Mahallesi’ndeki bir adresi "zula evi" olarak kullandığını tespit etti.

EVDEN KİLOLARCA ZEHİR VE YÜZ BİNLERCE LİRA ÇIKTI

Yapılan tespitlerin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.O.'yu gözaltına aldı. Zula evinde yapılan detaylı aramalarda; 2 kilo 149 gram metamfetamin, 1 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet, 2 adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 366 bin 200 lira ve 6 dolar nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.O.'nun emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Polisin bölgedeki uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.