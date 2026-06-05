Önceki dönem Tuzla belediye başkanı Şadi Yılmaz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesine götürülmek üzere Silivri'den çıkarılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yola çıktıktan 60 kilometre sonra "Araba bozuldu" denilerek Silivri'ye geri götürüldü.

İmamoğlu, "Silivri'den 07.25'te çıkarıldım. 'Araba bozuldu' denilerek çevrildim. Nasıl eziyet çektiğimi herkese anlatacağım. Araba bozu denilerek geri çevrildim" dedi.

'YARGI HUZURUNA ÇIKMAMAM İÇİN TEZGAH KURULDU'

İmamoğlu'nun duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı. Duruşmada hakime isyan eden İmamoğlu, "Hakim karşısına çıkmak üzere Silivri’den yola çıkmışken, araba bozuldu denilerek 60 kilometre sonra geri döndürüldüm" dedi. İmamoğlu yaşananlara "Yargı huzuruna çıkmamam için tezgah kuruldu" dedi.

Duruşma Hakimi ise şu yanıtı verdi:

"Diğer tüm sanıklara yaptığımız gibi sizin de burada hazır edilmeniz için yazı yazdık. Getirilemeyeceğinize dair dün akşam bir yazı geldi. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüm, buna rağmen sabah getirilmeniz için hazırlık yapıldı ve araç arızalandığı için işlem yapılamadı."

SAVUNMA YAPMAMA KARARI ALDI

Duruşma öncesi yaşananların ardından İmamoğlu'nun savunmasını yapmama kararı aldığı bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...