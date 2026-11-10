Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic, Orkun Kökçü ve Leandro Trossard üçlüsü, siyah-beyazlı takım adına adeta bir gol makinesine dönüşerek tarihi bir performansa imza atıyor. Siyah-beyazlılar; Çorum, Fenerbahçe, Kocaeli ve Gençlerbirliği karşısında gövde gösterisi yaparak rakip ağlara tam 13 gol bıraktı. BU süreçte 7 kez sahneye çıkan Vlahovic galibiyetlerin baş mimarı olurken, Sırp yıldıza servisleri yapan isimler de kalitesini konuşturdu. Belçikalı yıldız Trossard 4 asistlik performansıyla hücumun beyni olurken, milli yıldız Orkun Kökçü ise 1 gol ve 1 asistlik üretkenliğiyle Beşiktaş orta sahasındaki şefliğini ilan etti.