Öğrencilerin 2025-YKS sınavında elde ettiği derecelerin 19’unu sözel, 10’unu sayısal, 19’unu eşit ağırlık, 15’ini ise dil alanları oluşturdu.



Okul, ilk 10’da 6, ilk 100’de 25 derece elde etti. Derecelerin 19’u sözel, 10’u sayısal, 19’u eşit ağırlık, 15’i ise dil alanında oldu.

İLK 3'E TOGG DAĞITILACAK



Sözel Türkiye ikincisi Yasin Yazıcı ayrıca Arapça’da da 6. oldu. İlk 3’e giren iki öğrenciye yerli otomobil Togg hediye edilecek. Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, “Öğrencilerimiz dershaneye gitmeden bu başarıyı elde etti. Disiplinli bir eğitim sunuyoruz” dedi.



TERCİHLER 30 TEMMUZ'DA



Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025- YKS tercihlerinin, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.









Kartal İmam Hatip - YKS’de Türkiye 5’incisi Yusuf Arda, İlahiyat’ okuyacak.









Kartal İmam HatipSözel puan Türkiye ikincisi Yasin Yazıcı, ilahiyat okuyacak.









Kartal İmam Hatip Lisesi Türkiye 3’üncüsü Safa Murat Çelik, Hukuk okuyacak.