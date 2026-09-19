Vincenzo Italiano Beşiktaş ile 6 Haziran’da sözleşme imzaladı. 28 Haziran’da yeni sezon hazırlıkları başladı. İtalyan teknik adamın elinde o günlerde 34 maçın sadece 17’sini kazanabilmiş, son 5 maçında tek galibiyet alabilmiş bir Beşiktaş vardı. İtaliano, bu enkazı aldı, hiç şikâyet etmeden Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa tablosu gibi işledi.

5 YILLIK GEÇMİŞİ SİLİP ATTI

Marsilya maçında Beşiktaş’ı izleyenler sanki Leonardo Da Vinci’nin yine “Son Akşam Yemeği” tablosuna bakıyordu. Dolmabahçe’de Toto Cutugno’nun ünlü L’Italiano şarkısı “Sezon başı hazır değiliz. Bu takım yeni, zamanla hazır olacağız. Beşiktaş’a 3 transfer dönemi lazım” sözlerini unutturdu. İtaliano 103 günde 5 yıllık kötü geçmişi silip attı. Kasımda havlu atan Kartal artık yok.

ADALI VE ÖZEN’İ UNUTMAYIN

Vincenzo İtaliano, iletişim becerisi ve takıma anlattıklarıyla istediği bütün verimi alıyor. Tesislerde futbol ve arkadaşlık dışında hiçbir şey konuşulmuyor. Herkes mutlu, skor güzel, oyun mükemmel. Bu başarının altında İtalyan bir imza ve yanındaki oyuncuları var. Elbette Önder Özen ve Başkan Serdal Adalı’yı da unutmamak lazım.