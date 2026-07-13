Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, yeni sezonda tüm kulvarda kupaları kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Bu sene her şey bizim için yeniden başlıyor. Her şey çok daha iyi olacak. Bu sene başka bir Beşiktaş izleteceğiz." dedi.

Siyah-beyazlı takımın 25 yaşındaki futbolcusu, yeni sezon öncesinde Slovakya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Kartal Kayra, "Özellikle yeni hoca, yeni bir ekip, yeni bir yapılanma var. Şu anda çok güzel bir aile ortamımız var. Antrenmanlar biraz yoğun geçiyor ama genel anlamıyla iyi geçtiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili ilk izlenimlerini paylaşan tecrübeli futbolcu, "Kendisi çok pozitif bir insan. Aynı zamanda çok da hırslı. En az bizim kadar, belki bizden daha hırslı. Sahanın içerisinde, antrenmanlardan önce ve sonra, antrenman esnasında bizim neler yapmamız gerektiğini sürekli anlatan, gösteren, asla yılmayan, çok mücadeleci bir antrenör. Herkesle de iletişimi iyi. Benimle de iletişimi iyi. Onun söylediği şeyleri sahada yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

'TÜM KUPALARI İSTİYORUZ'

Siyah-beyazlı futbolcu, yeni sezonda tüm kupalara talip olduklarını aktardı.

Beşiktaş Kulübünün, Beşiktaş camiasının her zaman hedefinin şampiyonluk olduğunu anlatan Kartal Kayra Yılmaz, "Beşiktaş, hangi kulvarda olursa olsun bir kupa varsa buna taliptir ve bunu almak için her zaman sahaya çıkar. Bu sene her şey bizim için yeniden başlıyor. Her şey çok daha iyi olacak. Taraftarımıza da bunu söylemiştim. Bu sene hangi kulvarda olursa olsun bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Bu sene başka bir Beşiktaş izleteceğiz." şeklinde konuştu.

Geçen sezon talihsiz bir sakatlık geçirdiğini anımsatan orta saha oyuncusu, "Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bu seneyle beraber kampla sahaya tekrar döndüm, formaya tekrar kavuştum. Biraz zor bir süreçti. Çok daha fazla çalışmak gerekiyordu. Bir parantez de sağlık ekibine açmak istiyorum. Sürekli benimle ilgilendiler. Onlara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şu anda yüzde 100 tam olarak hazır değilim. Zaten sezonun başındayız. Gün geçtikçe çok daha iyi olacağım ama hocamızın da bana ne kadar şans vereceği de tabii ki burada önemli. O bana şans verdiği sürece ben çok daha iyi bir Kartal izleteceğim." değerlendirmesini yaptı.

'REKBET HER ZAMAN GÜZEL'

Kartal Kayra, orta sahadaki forma rekabetiyle ilgili başarı vurgusunda bulundu.

Orta sahada görev yapan takım arkadaşlarının özel oyuncular olduğunu belirten Kartal Kayra, şunları kaydetti: "Rekabet her zaman güzel. Takımın içerisinde rekabet olduğu zaman bence başarı da daha fazla oluyor. Çok özel oyuncular (Orkun Kökçü, Salih Özcan, Olaitan ve Ndidi) bir kere onu söyleyeyim. Onlarla aynı sahada oynayabilmek, aynı takımın içinde bulunabilmek benim için de büyük bir şans. Sahanın içinde biz beraber olduğumuz sürece bence çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Salih aramıza yeni katıldı. Daha iki üç antrenman oldu. Yavaş yavaş antrenman yaptıkça birbirimize alışacağız ve bundan sonraki süreçlerde, önümüzdeki maçlarda da birlikte oynamaya başladıkça bence çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

ADININ HİKAYESİ...

Kartal Kayra Yılmaz, adını babasının verdiğini anlattı. Babasının 35 yıldır Beşiktaş tribününde maçları takip ettiğini vurgulayan deneyimli oyuncu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Babam geçen sene özelinde oynadığımız her maça, deplasman olsun, hala da bütün maçlara geliyor. İnanılmaz koyu bir Beşiktaşlı. 'Bir gün ileride evlenirsem ve bir erkek çocuğum olursa, Allah bana bunu nasip ederse ismini Kartal koyacağım.' diye kendi arkadaşlarına söylemiş. Sonrasında da annemle evlendiler. Ben dünyaya gelmişim ve ismimi Kartal koymuş. 5-6 yaşımdan beri babamla birlikte İnönü Stadı'na da çok gitmişliğim vardır. Babam zaten sürekli gidiyordu. O zamanlar Kocaeli'de yaşarken biz her hafta sonu maç olduğunda Kocaeli'den İstanbul'a İnönü Stadı'na maçı izlemeye gelirdik. Ben daha küçüğüm o zamanlar. Babam 35 yıldır Beşiktaş tribününe gitmiş. Deplasmana, her maça, içerideki dışarıda fark etmez. İnanılmaz koyu, fanatik bir Beşiktaşlı olduğu için bana Kartal ismini koymuş."

Babasının maçların ardından kendisiyle olan iletişimine de değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Ben sahada mücadele ediyorum. Babam bir taraftar gözüyle bakıyor. Bazen problemler oluyor. Problemden kastım da şu: o da laf söylüyor. 'Niye böyle oldu, niye şöyle oldu?' gibi. Onun aslında niyeti orada Beşiktaş'ın başarısı. Bizler de sahada Beşiktaş'ın başarısı için mücadele ediyoruz ama o aslında baba-oğul ilişkisi gibi değil de sanki bir taraftar-oyuncu ilişkisi gibi bakıyor. Zaman zaman başarısızlık olduğu zaman, bir mağlubiyet ya da berabere kaldıktan sonra tabii ki o da bazen sitemler ediyor." şeklinde konuştu.

Çocuk yaşta gördüğü tedaviyle ilgili de konuşan Kartal Kayra, "Bu büyümeyle, boyla alakalı bir problemdi. Aslında çok problem değildi ama biz işi şansa bırakmak istemedik. O zamanki doktorlar, kontrolleri yaptı. Messi'nin de gördüğü gibi bir tedavi yönteminin var olduğunu söylediler. Bütün tetkikler yapıldıktan sonra uygun görüldü. Bir dönem iğne gibi şeyler kullandım. Sonucunu da aldığımızı düşünüyorum. Aslında çok da ekstra bir şey değil, çok bilinen bir yöntem. 10-11 yıl gibi bir süre geçti. Biz onu denemiştik ve etkili oldu." ifadelerini kullandı.