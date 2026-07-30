BEŞİKTAŞ, lakabı ‘Kurtlar’ olan Midtjylland ile Danimarka’da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçına çıkıyor. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlar. Midtjylland’ın alacağı tek farklı galibiyetlerde maç uzar. Kartal, iki ya da daha farklı yenilirse yoluna UEFA Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi 3. eleme turundan devam eder. İzinli Trossard, cezalı Uduokhai ve sakat Ndidi oynamayacak.

RAKİP KIM OLACAK?

TUR ATLARSA: Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İlk maçta Çek Hradec, Tromsö’yü deplasmanda 1-0 yendi. ELENİRSE: Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian (İrlanda)-Ballkani (Kosova) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşır. İlk maçta Bohemian, Ballkani’yi 2-1 mağlup etti.