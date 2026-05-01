Beşiktaş’ın Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirme çalışmalarında gündeme gelen son isim Lens forması giyen Fransız stoper Malang Sarr (27) oldu. Genç yaşına rağmen Nice, Chelsea, Monaco ve Lens’te önemli bir tecrübe biriktiren 1.83’lük Sarr, fiziksel olarak güçlü ve modern stoper özelliklerine sahip bir oyuncu. Beşiktaş’ın Malang Sarr’a olan ilgisi yeni değil.

ESKİ AŞKI DEPREŞTİ

Sarr, 2023 Aralık ayında Chelsea’de ‘unutulmuş’ bir oyuncu konumundayken Beşiktaş’ın menajeriyle görüşmelere başladığı ve transfer için erken aşamada temas kurduğu bilgisi kamuya yansıdı. O dönem Eric Bailly gibi isimlerle savunma rotasyonu yapan siyah-beyazlılar, genç ve potansiyelli bir stoper arayışındaydı. Ancak o süreç somut bir anlaşmayla sonuçlanmadı.