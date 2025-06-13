Beşiktaş, transfer çalışmalarında vites yükseltti. Siyah-beyazlılar, hücum hattına Federico Chiesa, orta sahaya ise Andre-Frank Zambo Anguissa’yı dahil etmek istiyor.

YÖNETİM CHİESA'YA YAKIN TAKİPTE

Liverpool ile yolları ayırması beklenen Federico Chiesa, Beşiktaş’a önerildi. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de beklentilerin altında kalan ve yalnızca 6 maçta forma giyen 26 yaşındaki İtalyan yıldız, gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro civarında olan Chiesa için siyah-beyazlı yönetim, gelişmeleri yakından takip ediyor.

ANGUİSSA PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Öte yandan Napoli’de forma giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Andre-Frank Zambo Anguissa da Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alıyor. Siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro’luk teklif yaptı ancak Napoli bu öneriyi reddetti. İtalyan kulübünün fiyat düşürmesi halinde, Anguissa transferi yeniden masaya yatırılacak.