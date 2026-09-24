Olay, saat 17.00 sıralarında Soğanlık Yeni Mahalle D-100 Karayolu yan yoldaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. OTOPSİ YAPILACAK Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin Şehmus Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şehmus Ç.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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