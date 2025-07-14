Aralarında yazarımız Nedim Türkmen ve ailesinin de yaşamını yitirdiği Grand Kartal faciasında duruşmalar devam ediyor. Davada tanık olarak ifade veren spa müdürü Özhan Göfner, otel sahibi otelin tutuklu sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül'ün odasına yangın merdivenin uzatıldığını belirtti. Göfner, insanların yardım bekleyerek can çekiştiği sırada Halit Ergül'ün damadı ve otelin genel müdürü Emir Aras'ın da ofisinin olduğu yere su tutulmasını istediğini söyledi.

"BAKIN GÖZÜME BAKIN, ÖLDÜRDÜNÜZ MİSAFİRLERİNİZİ"

Gülşen Boncuk, "Biz Bolu’ya geldiğimizde hastaneleri arayın dediler. Ben dedim ki eğer canlarım yoğun bakımda değillerse dağları taşları deler bana haber verirler dedim. En küçük torunum Demir’imin gittiğini duydum, sonra dördünün de vefat ettiğini duyduk. İçin ferahladı biliyor musunuz? Öyle bir beraberlik içindeydiler ki, inanılmaz bağlıydılar, birbirilerinin vefatına dayanamazlardı. Hep birlikte vefat etmeleri, birbirlerinin vefat acılarını görmediler. Birlikteler, birlikte öldüler. Bakın gözüme, bakın öldürdünüz misafirlerinizi… Bizim hayat damarlarımızı öldürdünüz." dedi.

Yangın anında otelde olduğunu belirten Şenol Güven, "3. katta kalıyorduk, kayak odası sorumlusuyum. Saat 3.35 sularında uyandık, odamda kalan arkadaşım İbrahim Aslan beni uyandırdı. Ben kayak çıkışından dışarı çıktım. Aşağıda ışıklar yanıktı. Asansörden bir kadın ve valiziyle bir çocuk çıktı. Merdivenin sol basamağında Ceyda Hacıbekirğlu ve yabancı yardımcılarını gördük. Merdiven geldi, yarım saate. İtfaiye geldikten sonra merdivenle kurtarma yaptık" dedi.

Spa müdürü Tanık Özhan Göfner, "Yabancı masajcı kızlar bizi aradı, 'Pencereden çıkın' dedim. Ben kayak odasına indim. Kimse yoktu. Oteldeki arkadaşlar 'Burada çok alev var. Abi buradan çıkalım' dediler. Kayak odasından çıkalım dediler. Başımıza tahtalar düşüyordu. İnsanlar camlardan 'Aşağı atlayacağız' diye bağırıyordu o sıra. Yangın merdiveni geliyor dedim, ben geleceğim dedim." ifadesini kullandı.

"EMİNE HANIM UZATILAN MERDİVENLE İNDİ"

Göfner sözlerine şöyle devam etti:

O sırada Tahsin abi ile karşılaştık, ben 'Katlara çıkmam lazım' dedim. Çamaşırhaneden çarşaf aldık sardık kendimize, üçüncü kata çıktık ama çok duman vardı. Bizde garaja çıktık, insanlar ağlıyordu camlarda. 4.ve 5. kata çıkmaya çalıştık. Emir beyi (Emir Aras) sundurmanın üstünde gördüm. Pencerelerden birisine elini uzattı.Sonra merdiven uzatıldı bir odaya, oradan da zaten (saat 3.50 gibi tahminen) Emine hanım indi. 6. veya 7. kattan indi.

"EMİR ARAS OFİSİNİN OLDUĞU YERE SU TUTULMASINI İSTEDİ"

Emir beyin ofisinin olduğu yere su tutulmasını istedi. Biraz da buraya su tutun yoksa kurtarılacak bir şey kalmayacak dediği odalar muhasebe ve kendi odası.