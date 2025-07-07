Grand Kartal Otel’de 33’ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 13 sanık hakkında 78 kez “olası kastla öldürme”, suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis isteniyor. “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ise 19 sanık hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Ancak Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede birinci derece sorumlu tutulan Kültür ve Turizm Bakanlığı, ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları yargılananlar arasında yok.

Müştekiler ile taraf avukatlarının da hazır bulunacağı ilk duruşmada hazır, 210 müşteki ve 32 sanığın yer aldığı dosya kapsamı göz önüne alınarak duruşma için 14 günlük süre ayrıldı.

MAKYAJLI SALON

Taraf sayısının fazlalığından adliyedeki duruşma salonlarının kapasitesi yetersiz kalacağı için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, 700 kişilik duruşma salonuna dönüştürüldü. İç ve dış cepheleri boyatıldı, aydınlatması değiştirildi…