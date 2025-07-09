Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığı yargılandığı davanın ilk duruşması 3'üncü günde devam ediyor.

78 kişinin yaşamını yitirdiği büyük yangınla ilgili süren davada, sanık Zeki Yılmaz’ın savunması sırasında mahkeme salonunda gerginlik yaşandı. Duruşmaya katılan mağdur aileleri ve avukatlar, sanığın sözlerine sert tepki gösterdi.

Duruşmada savunma yapmak üzere kürsüye çıkan sanık Zeki Yılmaz, sözlerine “Başınız sağ olsun” diyerek başlamak istedi. Bu ifadelere bazı mağdur avukatlar itiraz ederek, “Başsağlığı dileme!” diye tepki gösterdi. Bu tepki üzerine salonda tansiyon yükseldi.

Sanık avukatı, müvekkilinin konuşmasının engellenmesine karşı çıkarak itiraz etti. Bu sırada bir mağdur avukatın yüksek sesle bağırmasıyla avukatlar arasında sözlü tartışma çıktı.

Yaşanan gerginlik, duruşmayı izleyen ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü. Bazı aileler, “Biz katillerden başsağlığı istemiyoruz!” diyerek sanık tarafına doğru yürümeye başladı. Güvenlik görevlileri ve polis ailelerin önünü kesti.

Mahkeme başkanı duruma müdahale ederek salonu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak duygusal yoğunluk nedeniyle bir aile üyesi fenalaştı; sağlık ekipleri mahkeme salonuna çağrıldı.