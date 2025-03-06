36’sı çocuk 78 kişinin Kartalkaya’daki Grand Otel’de çıkan yangında ölmesinin ardından 44 gün geçti. TBMM’de kurulan araştırma komisyonu, AFAD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinledi.

Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, faciadan sıradan bir olay gibi bahsetti.

OTELLER AZ TEHLİKELİ

Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, facia için “Biz olaya görev alanımız açısından iş kazası olarak yaklaşıyor, iş kazası ve çalışanların can güvenliği açısından bakıyoruz” dedi. Denetim konusunda az-orta-çok tehlikeli sektör sınıflandırması yapıldığını kaydeden Alpkan, otellerin az tehlikeli kategoride yer aldığını söyledi.

İş müfettişlerinin komisyona sunduğu rapora göre otelde yağmurlama sistemi yok. Kaçış yolu kapıları yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz nitelikte değil. Portatif yangın söndürme cihazları personelin erişebileceği yerde bulunmuyor. Otomatik yangın algılama ve uyarı sistemi yok. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de verilmemiş.

Bakanlar komisyonu takmıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da araştırma komisyonunun karşısına çıkmadı. Bakan Işıkhan tıpkı Ersoy gibi yardımcısını gönderdi. Gördükleri baskı sonrası azillerini isteyen yedi kişilik bilirkişi heyetinin yazdığı raporda Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘sorumlu’ olarak görülmüştü. Bakan Ersoy’un komisyona gelmemesine tepki gösteren CHP, İYİ Parti ve DEM’li vekiller bir önceki toplantıyı terk etmişti. Kamuda ve özel şirketlerdeki iş sağlığı ve iş güvenliği denetimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetiminde yapılıyor.