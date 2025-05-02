Bolu’da bulunan kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Büyük faciayı araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun 13. toplantısında yakınlarını kaybedenler konuştu. Yangında vefat eden tıp öğrencisi Yiğit Gençbay’ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ateş püskürdü.

Abdurrahman Gençbay

YARGIYA GÜVEN % 20’YE DÜŞTÜ

Açıklamalarıyla yürekleri dağlayan Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay şu ifadeleri kullandı:

- Daha biz evlatlarımızı toprağa vermeden Turizm Bakanı çıkıyor bir televizyona ‘Ben sorumlu değilim’ diyor. Sen Turizm Bakanı mısın, kamu hukukçusu musun? Bu yargıyı etkileme değil de nedir? Sorumluysan zaten yargı senin yakana yapışır, değilsen niye feryat ediyorsun? Otur yerinde, kimse de sana dokunmaz. Belediyenin tutuklanan görevlileri de dahil tamamı asli kusurludur.

Yiğit Gençbay Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiydi.

- Bu olayda kim sorumlu? Bir tarafta İl Özel İdaresi var. İşyeri açma ve çalışma ruhsatını, yapı kullanma iznini veren, tadilatları onaylayan onlar ve başında da vali var. Öbür tarafta bunları denetleyip, eksiklik gördüğünde o otelin turizm işletme belgesini iptal yetkisi olan Turizm Bakanlığı var. İşyeri ve iş sağlığı güvenliğinde yetkili olan Çalışma Bakanlığı var, belediye var. Bunların hepsi sorumlu ve hiçbiri görevini doğru dürüst yapmamış.

- Ben 35 senedir yargıda çalışıyorum. 35 yıl önce mesleğe başladığımda yargıya güven yüzde 80’lerdeydi, bugün ise yüzde 20’lere düştü. Bunun sorumlusu bizleriz. Ben yargıdaki arkadaşlara sınıfta kaldığımızı söylüyorum.

- Ben hala oğlum gelecek diye bekliyorum, onun yatağında yatıyorum. Devlet bana gözyaşları içinde evladımın dosyasını okutuyor.”

Evladımın bedenini muşambaya sarıp verdiler

Oğlu Yiğit’in yangın dolayısıyla tanınmaz hale geldiğini acılı bir şekilde aktaran Abdurrahman Gençbay şöyle konuştu:

- Yangından bir hafta önce Amerika’dan gelmişti. Dünyanın bir numaralı üniversitesi M.I.T’de stajını yapmıştı.

- Yiğit’imi adli tıpta DNA testi ile aldım. Yüzüne bakamadım. Bir insan vefat eden bir yakınını yıkayıp, paklayıp, koklayıp öperek toprağa vermesinin nasıl bir nimet olduğunu ben evladımı muşambalara sarılmış kefen ile birlikte toprağa verirken anladım. Yüzüne bakamadım. Bakmaya cesaretim yoktu belki bilmiyorum.

- Ben hayatımda yüzük bile takmadım ama oğlumun bileklikleri olmadan yatamıyorum. Hala oğlumun yatağında yatıyorum. Hala sanki gelecekmiş gibi geliyor bana. Acımız çok büyük. Biz bu acılarla yaşayacağız.”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy

Bilirkişi kusurlu buldu, Bakan Ersoy korumaya aldı

Bilirkişi heyeti Kartalkaya’daki faciadan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ‘birinci derecede sorumlu’ tutsa da Bakan Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu toplam 12 bürokrat ve bakanlık çalışanı hakkında ‘soruşturma izni verilmemesine’ karar verdi. Kamu görevlilerinin yargılanması, 4483 sayılı kanun kapsamında yapıldığı için bu kişiler hakkından soruşturma açılmayacağı ortaya çıktı. Bakan Ersoy da kendi elemanlarına böylece torpil yaptı.

İlk kıvılcım tam bu noktadan çıktı

Korkunç yangının başladığı ilk anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangının kahvaltılık kızartmaları hazırlamak için açık bırakılan ‘grill plate’ cihazından çıktığı belirlenirken, cihazın termostatlarından biri bozuk olduğu için aşırı ısınmaya rağmen kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam ettiği tespit edildi. Yangının otelin dördüncü katındaki restoranda başladığı biliniyordu. (DHA)