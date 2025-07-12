Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangına ilişkin görülen davanın altıncı duruşmasında, acılı ailelerin adalet çağrısı yankılandı. Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Ceza Kurulu Başkanı Abdurrahman Gençbay, yargılama sürecine yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Organize kötülüğü aşçı yamağına bağlamaktan utanmıyorlar” dedi.

Sanık savunmalarının pişmanlık içermediğini söyleyen Gençbay, yangının sadece otel yönetiminin değil, kamu kurumlarının da zincirleme ihmalinin sonucu olduğunu belirtti. “Burada yargılanması gereken yalnızca otel sahipleri değil, Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, valiler ve belediyelerdir” ifadelerini kullandı.

'YARGILAMAYA GÖLGE DÜŞÜYOR'

Gençbay, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebine rağmen Turizm Bakanlığı’nın kendi yetkilileri hakkında soruşturma izni vermediğini vurgulayarak, “Turizm Bakan Yardımcısı hakkında izin isteniyor ama bakanlık ‘bunlar benim kıymetlilerim’ der gibi davranıyor. Bu, yargılamaya gölge düşürür” dedi.

'UYKULARINDA KATLEDİLDİLER'

Yangında oğlunu kaybeden Gençbay, oğlunun tanımadığı insanları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti. Sanıkların ise mağdurların acısına dahi tahammül edemediğini söyledi. Otelin yapısını “kibrit kutusu”na benzeten Gençbay, kaçak yapılaşmadan denetimsizliğe kadar birçok ihmali sıraladı.

'BU DAVA HEPİMİZİN DAVASI'

Oğlunu kaybeden Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay da söz alarak, “Bu dava 78 kişinin değil, tüm toplumun davası. Çocuklarımız yalnızca kendileri için değil, herkes için mücadele etti” dedi. Gençbay, cenazelerin siyah poşetlerle ve üzerinde kızarmış tavuk görselleri olan kamyonlarla taşındığını hatırlatarak sürecin ne denli trajik olduğunu vurguladı.

'KAZA DEĞİL KATLİAM'

Yangında oğlunu kaybeden Eray Mercan ise, otelin resepsiyonistinin kaçmasına rağmen tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Mercan, “Belgeler sümen altı edilmiş, alarm susturulmuş. Bu bir kaza değil, bir katliamdır” diye konuştu.

'BANYODA ÖLÜMÜ BEKLEDİK'

Yangından sağ kurtulan 19 yaşındaki Sevgi Selvi ise, duruşmada gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı: “Alarm hiç çalmadı. Islak bezle ağzımızı kapatıp banyoda ölümü bekledik. Sanıklardan biri bile pişmanlık göstermedi.”

Selvi’nin avukat ağabeyi Barış Selvi, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunulması talebinde bulundu. Talepte, Bakan’ın hem kişisel sorumluluğu hem de ETS Tur’un sahibi olması dolayısıyla kamu yararına ihmal suçu işlediği öne sürüldü.

Son olarak Gençbay, mahkeme heyetine hitaben, “Bu dava yapanın yanına kâr kalmadığı bir dava olacak. Bolu’da hâkimlerin olduğunu tüm dünyaya gösterin. Bu mahkeme kararlarıyla hukuk tarihine geçecek” dedi.