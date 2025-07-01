Meksika’nın Sinaloa eyaletinde, viyadüğün altından geçen arabalardaki yolcular, bariyerlerden sarkıtılmış başı kesilen cesetleri görünce dehşete düştü.

Viyadüğün altına fırlatıp atılmış bedenler ise sürücülerin yolu geçmesi engelledi. Dehşet, sosyal medyada paylaşıldı.

Sinaloa eyalet savcılığı, kartel savaşlarının son 24 kurbanının parçalarını yoldan toplamak zorunda kaldı.

Yerel basına göre, dört başsız ceset köprüden ters şekilde sarkıtıldı. Kalan 20'si ise yolun etrafına bırakılmıştı. Yakınlarda bulunan bir çantada ise 5 talihsiz kurbanların kafaları bulundu.

Cesetlerin hepsinde kurşun izleri vardı. Ancak bu dehşet, Meksika halkı için alışıldık. Zira bu türden teşhirlerin bölgedeki suç örgütleri tarafından sıkça uygulandığı biliniyor.

KARTELLERİN SON VAHŞETİ

Yetkililer, cesetlerin yanına kartel içindeki bir fraksiyona ait olduğu düşünülen bir not bırakıldığını duyurdu. Notun içeriği ise henüz açıklanmadı.

Ülkenin vahşi kartellerinden biri olan Sinoloa kartelinin, bu cinayetlerin faili olduğu düşünülüyor.

Sinaloa hükümet sözcüsü Feliciano Castro, saldırıyı sert bir dille kınadı ve güvenlik stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Castro, “Ordu ve polis güçleri, Sinaloa’da barışın sağlanması için birlikte çalışıyor,” dedi.

ELEBAŞI GİDİNCE, ŞİDDETİN İPİ KAÇTI

Eyaletteki şiddetin, yaklaşık bir yıl önce ABD’ye kaçırılarak teslim edilen kartel kurucusu Ismail “El Mayo” Zambada’nın yakalanmasından sonra yeni bir boyuta geldiği bildirildi.

Zambada, Meksika’da Joaquin “El Chapo” Guzman’ın oğulları tarafından kaçırıldığını ve özel bir uçakla ABD’ye zorla götürülmüştü.

O tarihten bu yana, El Mayo’ya bağlı gruplarla Chapitos adıyla bilinen El Chapo’nun oğullarına bağlı fraksiyonlar arasında silahlı çatışmalar yoğunlaştı.